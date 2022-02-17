من الجنوب إلى القلب

نوئيل يلدا

في منتصف الليل تماماً أنزل الرجل البدين الكبنك المشبك وضغط على حدوة القفل ثم مضى. بمساعدة ضوء الشارع لاحت في الداخل ثلاثة أشباح لعمال عليهم قضاء الليل في المطعم المقفل حتى يعود صاحبه ويفتحه في الثامنة صباحاً.

ثلاثة أصدقاء في أوائل العشرينيات قدموا من قضاء سوق الشيوخ بذي قار إلى بغداد للعمل بمطعم للأكلات الشعبية السريعة بمنطقة الكرادة بأجور زهيدة. ثلاثتهم مكلفون بخدمة الصالة وينظفون المطعم ويقضون ليلهم فيه وسط الظلام حتى يوفروا ثمن المواصلات ويتجنبوا الإنفاق على المبيت في غرف مستأجرة.

أبناء المحافظات الجنوبية يأتون إلى بغداد للعمل. معظمهم بلا تعليم ويشتغلون في مهن مذلة أو شاقة وأجورهم تكون أدنى من العمالة البنغلاديشية. يضطرون إلى ذلك لأنهم يخجلون من ممارسة هذه الأعمال في مدنهم الأصلية وأيضاً لقلة المردود قياساً بالعاصمة بغداد.

الأصدقاء الثلاثة تُحظر عليهم إنارة المطعم بعد الإقفال ويأكلون من بقايا الطعام الذي عادة ما يكون قطعاً من الفلافل وصموناً غير طري مع مقبلات فقدت نضارتها وتحمضت. يسمح لهم صاحب المطعم بشرب الماء مع سندويشة بيض أو باذنجان مقلي في الصباح وليلاً حين يقفل الرجل البدين عليهم المطعم يفرشون على أرض الصالة قطعاً اسفنجية كالحة ينامون عليها. يتجنبون المطبخ لأنَّ رائحته العفنة لا تطاق وتكثر فيه الصراصير والفئران والجرذان.

أبناء المحافظات عادة لا يأتون إلى بغداد بأفكار تجارية وأحلام عريضة. هم لا يعرفون من الحياة غير المعدة الممتلئة. يقبلون بأدنى ما يتوفر ويغيبون عن أسرهم ومدنهم طيلة أشهر ليجمعوا المال ويعودون به إلى بيوتهم. أغلب هؤلاء من الذين يعيلون أسراً كبيرة وبرقبتهم نساء وأطفال.

لم يفكر الأصدقاء الثلاثة بأي عارض ممكن أن يحدث لهم في الليل وهم سجناء في المطعم. هم في الحقيقة فرحون بهذا لأنه يوفر لهم المال. فرحون به جداً، ويرون أنَّ صاحب المطعم البدين طيب القلب ورؤوف رحيم.

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