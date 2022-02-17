مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يعلن جوائز دورته الثامنة

بعد خمسة أيام من العروض السينمائية المتواصلة اختتم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير دورته الثامنة مساء الثلاثاء بعدما حقق حراكا ملموسا داخل قاعات العرض في المدينة الساحلية المصرية.

عرض المهرجان الذي نظم دورته الدولية الأولى هذا العام 56 فيلما من 31 دولة إلى جانب برنامج أنشطة مكثف شمل ورشتي التدريب (صناعة الفيلم الوثائقي) و(الإخراج السينمائي) وندوة عن الإنتاج بالاشتراك مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.

وفاز فيلم (كوو كوو) من روسيا بجائزة أفضل فيلم روائي قصير فيما حصل الفيلم الإيطالي (منظور جديد) على جائزة لجنة التحكيم. ونوهت اللجنة بفيلمي (فتوى في البوس) من مصر للمخرج سليم العدوي و(من خلال الشعور) من الولايات المتحدة للمخرج دوج رولاند.

وفي مسابقة الأفلام الوثائقية ذهبت الجائزة للفيلم الكويتي (سهرة مع ليلى) من إخراج هيا الغانم فيما فاز بجائزة لجنة التحكيم فيلم (تاليا) من البرتغال للمخرج بيدرو كروز.

وفي مسابقة أفلام التحريك فاز بالجائزة فيلم (تمرير) من باكستان فيما حصل فيلم (أعماق ليل) من هونج كونج على جائزة لجنة التحكيم التي نوهت أيضا بالفيلم الجزائري (جسر) إخراج الطاهر شوقي بوكاف.

وفي مسابقة الأفلام العربية القصيرة فاز بالجائزة فيلم (الحقيقة-المقابلة) للمخرجة مارسيل العيد من سوريا فيما منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة مناصفة لفيلمي (سارة) إخراج علاء أبو فراج من سوريا و(كورنتي) للمخرج عزيز شناوي من تونس.

وذهبت جائزة لجنة تحكيم جمعية نقاد السينما المصريين للفيلم الأمريكي (من خلال الشعور) للمخرج دوج رولاند.

أٌقيم حفل الختام على مسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية) بحضور عدد من النقاد والممثلين وصناع السينما الشبان.

وقال المخرج محمد محمود رئيس المهرجان إنه منذ انتهاء الدورة السابقة وإدارة المهرجان تفكر في تحويله من إقليمي عربي إلى مهرجان دولي يستقطب أهم الأفلام من أنحاء العالم.

وأضاف “كان لدينا تخوف من قدرتنا على فعل ذلك، لكن خلال الأيام الماضية رأينا تفاعل الجمهور مع الأفلام المشاركة وسعدنا به كثيرا” لذلك اعتبر أن الجمهور السكندري هو أكبر داعم ومشجع للمهرجان.

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