وزير التخطيط يستقبل الامين العام المساعد لمنظمة التعاون الاسلامي

استقبل السيد وزير التخطيط الاستاذ الدكتور خالد بتال النجم، الامين العام المساعد لمنظمة التعاون الاسلامي للشؤون السياسية ، السفير يوسف محمد الضبيعي، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء، بحث افاق التعاون المشترك بين العراق، ومنظمة التعاون الاسلامي في مختلف المجالات.

واستعرض السيد الوزير ، الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي مر بها العراق، خلال السنوات الاخيرة، وحجم الاضرار البالغة في البنى التحتية والموارد البشرية، نتيجة الموجات الارهابية، العاتية، مبينا ان ما تعرض له العراق، يستدعي موقفا انسانيا وقانونيا من الانسانية جمعاء لدعم جهود اعادة الاعمار وتحقيق التنمية التي تضررت بنحو غير مسبوق، لافتا الى اهمية الدور الذي يمكن ان تؤدية منظمة التعاون الاسلامي، في حشد المزيد من الدعم لجهود الحكومة العراقية، في مجال اعادة الاعمار وحماية الاثار، وعودة النازحين، فضلا عن امكانية المساهمة في تمويل المشاريع التنموية في عموم المحافظات العراقية.

من جانبه ابدى الامين العام المساعد لمنظمة التعاون الاسلامي، استعداد المنظمة لتقديم كل انواع الدعم الممكنة، لجهود العراق في مختلف المجالات، مشيرا الى امكانية الاستفادة من صندوق التضامن الاسلامي والبنك الاسلامي للتنمية اللذين ينضويان تحت لواء المنظمة، في عملية تمويل المشاريع التنموية لاسيما في مجال الاستثمار واعادة الاعمار والمحافظة على الاثار، داعيا الجانب العراقي الى تحديد القضايا التي يمكن ان تعمل المنظمة على دعمها.

هذا وحضر اللقاء السيد مدير عام التعاون الدولي في وزارة التخطيط الدكتور ساهر عبدالكاظم، وممثلو وزارة الخارجية العراقية.

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