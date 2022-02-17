وزيـر الصناعـة والمعـادن يتـرأس اِجتماعـاً لوضـع أسُـس وخطـوات تنفيـذ مُذكـرة التفاهُـم للتعـاون الصناعـي المُوقعـة بيـن العـراق ولبنـان

بغداد- نيرة النعيمي

– تـرأسَ معالي وزير الصناعة والمعادن السيد : منهـل عزيـز الخبـاز اليوم الأحد اِجتماعاً خاصاً لوضع الأسُس والخطوات اللازمة لتنفيذ فقرات ومحاور مُذكرة التفاهُم للتعاون الصناعي التي تمَّ توقيعها بين العراق ولبنان مطلع العام الحالي بحضور السادة المُدراء العامين لدوائر الاقتصادية والتخطيط والاستثمارات والإدارية والمالية في الوزارة وشركات الزوراء والتعدينية والغذائية وأدوية سامراء وهيأة المُدن الصناعية وهيأة البحث والتطوير الصناعي وعدد من المسؤولين في الـوزارة .

وأكـدَ معالي الوزير على ضرورة دراسة كافة التفاصيل للخروج بورقة عمل والتوصُل إلى نقاط مُحددة وصيغة واضحة حول كيفية الاستفادة من الإمكانيات المُتاحة لدى الجانب اللبناني لاسيما فيما يخُص المُدن الصناعية ومجالات التدريب والصناعات الدوائية والمُستلزمات الطبية ومحطات الطاقة الكهربائية والمُحولات والصناعات الغذائية والتعليب والطاقة الشمسية وغيرها لغرض مُناقشتها مع المعنيين خِلال الزيارة المُرتقبة إلى لبنان للخروج برؤية واضحة لغرض تقديمها إلى رئاسة الوزراء ، كما شددَ معاليه على ضرورة تدريب الكوادر الشابة العاملة بالأمور الإدارية لتمكينهم من إقامة دورات تدريبية لمُوظفي الوزارة والشركات إضافة إلى تهيئة كادر مُتمكن في دائرة التخطيط لتنفيذ المهام المُكلفة بها على أكمل وجه لأهمية التخطيط في نجاح المؤسسـات .

هـذا وتضمنَ الاجتماع مُناقشات ومُداولات حول المواد والبنود التي تضمنتها مُذكرة التفاهُم للتعاون والشراكة الصناعية بين العراق ولبنان وطرح للأراء والمُقترحات من الحاضرين لإعداد ورقة عمل مُتكاملة تتضمن جميع الجوانب لغرض مُناقشتها والتفاوض فيها مع الجانب اللبنانـي

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