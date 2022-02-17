وفد من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين يصل جمهورية كوبا الاشتراكية في زيارة رسمية

وصل وفد من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بقيادة الرفيق أبو بشار، عضو المكتب السياسي للجبهة و مسؤول إقليم أوروبا و الفروع الخارجية الى العاصمة الكوبية هاڤانا و كان باستقباله لجنة العلاقات الدولية للحزب الشيوعي الكوبي بحضور الرفيقة مريم موراليس منسقة دائرة الشرق الأوسط وأفريقيا و الممثل السياسي للجبهة الرفيق د. محمد أبو سرور، و ذلك في اطار زيارة رسمية للقاء القيادية الكوبية والحزب الشيوعي الكوبي ولعقد الكونفرنس التنظيمي الإقليمي في دائرتي أميركا الشمالية واللاتينية، وسيتخلل الزيارة المشاركة في المهرجان المركزي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في الذكرى ال53 للانطلاقة .

الإعلام المركزي

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