أرنولد: أمر رائع ومن الفخر وجود صلاح معنا في ليفربول

وقال أرنولد، في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي حول سؤال ما رأيك في إحراز صلاح 21 هدفًا حتى الآن في 22 مباراة؟: “يجب أن نشير أيضًا إلى التمريرات الحاسمة. إنه وصل إلى مستوى مخيف”.

وأضاف: “عدد قليل من اللاعبين يستطيع تحقيق هذه الأرقام في السنوات الخمس أو العشر الماضية، ربما اثنان أو 3 كحد أقصى يفعلون ذلك على أعلى مستوى لفترة طويلة”.

وتابع ارنولد: “كي أكون صادقًا، لا أستطيع تذكر المباراة الأخيرة التي لم يسجل أو يصنع خلالها صلاح. إنه أمر رائع ومن الفخر وجوده معنا في الفريق”.

واختتم: “صلاح فتى رائع ويعمل بجد من أجل الوصول لهذا المستوى الذي لم يتحقق عن طريق الحظ، لكنه يعمل بجد يوميا، ويهتم بنفسه، إنه يستحق كل التصفيق الذي يحصل عليه، وكل جائزة والكلمات التي تقال عنه، لا أحد هنا يمكن أن يقول كلمة سيئة عنه”.