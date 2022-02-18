الحزب الديمقراطي الكردستاني يتهم الثلث المعطل للبرلمان بإدخال العملية السياسية بدوامة التأخير

اتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الجمعة، الثلث المعطل لمجلس النواب بإدخال العملية السياسية بدوامة التأخير، متوقعة استمرارها عدة اشهر.

وقالت عضو الحزب الديمقراطي وفاء محمد كريم في حديث ، ان “مجلس النواب مطالب بالتحرك خطوة الى الامام في ظل وجود اسماء مرشحين قانونية للتنافس على المنصب واكملت تدقيق اولياتهم من هيئة المساءلة ووثائقهم الدراسية وغيرها”.

واضافت انه “من الصعب انعقاد الجلسة في ظل وجود الثلث المعطل الفعال لتلك الجلسة والتي تحتاج الى نصاب 220 نائباً”، مشيرا الى ان “التحالف الثلاثي تبلغ مقاعده قرابة الـ 180 نائباً ويحتاج الى 40 آخرين”.

وافادت ان “الثلث المعطل يبلغ مقاعدة 110 نائباً مما يعني الذهاب نحو الدخول بدوامات سياسية وبالتالي تأخيراً لأشهر لغاية ما يستطيع التحالف الثلاثي سحب بعض النواب سيما من الإطار التنسيقي ليضمن نصاب 220 نائباً او أكثر”.

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