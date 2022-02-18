Posted on by

الدفاع المدني يعلن السيطرة على حريق المخازن في بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الخميس، سيطرة فرقها على حريق نشب في مخازن تجارية بالعاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان إن فرقها “سيطرت على حادث حريق داخل ثلاث مخازن تجارية مشيدة من الواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني تحتوي على خزين متنوع من الادوات المنزلية البلاستيكية والمفروشات القطنية في منطقة شارع الظلال بأشراف مباشر من قبل مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان”.

وأضافت أن فرق الدفاع “استخدمت المعدات الهيدروليكية لقص المعدن المحترق والدخول من خلال تنفيذ الاقتحام المباشر بالتزامن مع عمليات الاخماد من أربعة محاور لتسيطر وتمنع امتداد النيران إلى المخازن المجاورة لموقع الحادث وانهت اعمالها دون تسجيل اصابات بشرية مع التحجيم الاضرار المادية في المخازن المجاورة”.

وقالت إنها “طلبت بفتح تحقيق لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close