العراق “أبو ملوكة والمحلاوي”.. القوات العراقية تعلن قتل قياديين في داعش

أكدت مديرية الاستخبارات العراقية، الخميس، مقتل مثنى خضر كامل شتران، المعروف بـ”والي الأنبار” لدى داعش، وأحد مساعديه.

ونقلت خلية الإعلام الأمني على حسابها الرسمي على تويتر، الخميس، أن شتران الملقب “أبو ملوكة” قتل رفقة أبو زيد المحلاوي، الذي شغل منصب ما يسمى “آمر مفارز قاطع هيت”.

وقالت خلية الإعلام الأمني في تغريدتها إن المحلاوي كان المسؤول عن استهداف العميد الركن أحمد عبد الواحد اللامي، آمر لواء 29 و”استشهاده في قضاء هيت” العام الماضي.

وكانت خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة قد شنت غارة على سيارة كان يستقلها أبو ملوكة، الخميس، في الأنبار.

وشن تنظيم داعش، في الآونة الأخيرة، هجمات على القوات العراقية عبر تفجير عبوات ناسفة في أنحاء عدة من البلاد، وهي طريقة يشتهر بها مقاتلو التنظيم بعد انتهاء ما يسمى بـ “دولة الخلافة” قبل أعوام.