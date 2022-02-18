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العلوي ينتفض بوجه الحكومة: تكتنزون الاموال والفقر “هتك” بأبناء الشعب العراقي

اكد رئيس تحالف الاقتصاد العراقي عدي العلوي اليوم الجمعة، ان الحكومة العراقية تكتنز الاموال بينما الفقر “هتك” بأبناء الشعب العراقي.
وقال العلوي  “من المفترض ان تكون هناك محاكمة عاجلة لكل شخص تسبب بنشر الفقر بين ابناء الشعب العراقي” مؤكدًا “هناك ما يقارب ٤٠ % من ابناء ألشعب تحت خط الفقر بسبب سعر الدولار”.
واضاف ان “الحكومة العراقية تكتنز الاموال ولديها ١٧ مليار دولار زيادة في رصيد البنك المركزي العراقي الذي اصبح ٦٢ مليارا وهو على حساب ٤٠% من المواطنين”.
وأشار الى ان “البنك المركزي نجح برفع الدولار على حساب الفقراء ويجب ان تكون هناك استضافة لمتابعة اداء البنك المركزي والسيطرة على سعر التصريف ومتابعة ومحاسبة كل من تسبب بهذا الارتفاع والزيادة في اسعار المواد الذي هو بسبب ادارة الدولة للملف الاقتصادي وليس بسبب التجار كما يقول البعض”.

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