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النائب السابق عمر عبدالستار : الإنسداد السياسي قد يجر العراق للفوضى الأمنية والاقتصادية

النائب السابق عمر عبدالستار لدجلة: الإنسداد السياسي قد يجر العراق للفوضى الأمنية والاقتصادية

حذر النائب السابق في البرلمان العراقي، الدكتور عمر عبدالستار، اليوم الجمعة، من أن أستمرار الانسداد السياسي قد يجر العراق الى الفوضى الأمنية والأقتصادية.

وقال عبدالستار خلال استضافته في نشرة اخبار الخلاصة من دجلة، أن “تعطيل الدستور العراقي سبب استمرار العقلية المركزية”، مبينا أن “الدولة تعاني من التدخلات الخارجية والخلافات الداخلية”.

وحذر من أن “أستمرار الانسداد السياسي بسبب الخلاف على تشكيل الحكومة قد يجر العراق الى الفوضى الأمنية والأقتصادية”، لافتا إلى أن “هناك جهات تحاول تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية”.

وأعتبر أن “الدولة العراقية تدار من قبل الشيعة واي حديث عن التوافق السياسي من قبل باقي الأطراف يعني المشاركة بلا قرارات”، داعياً إلى “عدم تكرار سيناريو عام 2010 حين فازت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي وحصدت أعلى المقاعد إلا أنه لم يُسمح لها بتشكيل الحكومة!”.

ويرى النائب السابق في البرلمان، عبدالستار، أن “الاطار التنسيقي لا يعرف المعارضة ويبحث عن الحكم”.

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