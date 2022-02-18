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النفط العراقي يشكل ثلث إمدادات الهند في الشهر الماضي

أفادت وكالة رويترز للأنباء، يوم الخميس، بأن صادرات النفط العراقي إلى الهند شكلت ثلث إمدادات هذا البلد الذي يعد ثالث أكبر اقتصاد في قارة آسيا.

وحسب بيانات نقلتها رويترز، عن مصادر في قطاعي النفط والشحن، فإن الهند قد استوردت من العراق في يناير/ كانون الثاني الماضي 1.3 مليون برميل يوميا.

وأظهرت البيانات أن تلك الكمية تعد أعلى مستوى وصلت له الواردات الهندية من العراق في 29 شهرا، وهي تمثل تقريبا ثلث الإمدادات إلى الهند.

وقد زادت مصفاتان هنديتان تعاقداتهما السنوية لشراء النفط من العراق، وهو ما سيزيد من أهمية العراق كمورد رئيسي للنفط إلى الهند هذا العام.

ووفقا لزيادة الصادرات العراقية من البترول إلى الهند فقد “زادت حصة أوبك في واردات الهند النفطية إلى 74% من 72.5% في كانون الأول/ ديسمبر و68.6% قبل عام”.

وفيما احتل العراق المركز الأول في صادراته إلى الهند جاءت بعده المملكة العربية السعودية ثم الإمارات ثم الولايات المتحدة ثم نيجيريا.

وكانت الهند قد استوردت، حسب الوكالة، 4.6 مليون برميل يوميا من النفط في كانون الثاني/ يناير بانخفاض بنسبة 1% عن الشهر السابق وبنحو 3% عن الشهر نفسه من العام السابق.

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