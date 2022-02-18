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بالأسود الجذاب..غادة عبد الرازق تجذب الانتباه في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق، متابعيها صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”.

وظهرت غادة عبد الرازق بإطلالة رقيقة، مرتدية فستان مميز باللون الأسود، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها، ونالت الصور إعجاب عدد كبير من قبل متابعيها.

وعلى جانب آخر شاركت غادة عبد الرازق، في رمضان 2021 بمسلسل “لحم غزال” والذي لاقي نجاحا كبيرا.

المسلسل شارك في بطولته النجوم: شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، وشريف الدسوقي، ويوسف وائل نور، وعارفة عبدالرسول، ومي سليم، ورحاب الجمل، وبسنت شوقي وغيرهم، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

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