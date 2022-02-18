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بعد تغريدة الصدر مجلس النواب يستدعي وزير المالية ومحافظ البنك المركزي

أعلنت رئاسة البرلمان، اليوم الجمعة، استدعاء وزير المالية علي علاوي، ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب، إلى مبنى المجلس فورا.

وذكرت هيئة الرئاسة في بيان، أن استدعاء المسؤولين الماليين، جاء استجابة لتوجيهات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حيث قدم الأخير ست مقترحات لحل أزمة صرف الدولار من بينها، استدعاء محافظ البنك المركزي ووزير المالية، فضلا عن إيقاف تهريب العملة، والتصدي للفواتير المزورة، إضافة الى النظر في أمر بعض البنوك العائدة لبعض الأشخاص المتحكمين بالعملة وبعض المصارف الأهلية.

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