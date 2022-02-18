بغداد تحتضن ورشة عمل لتعزيز مشاركة الشباب في عملية التخطيط للموازتة لمحافظات نينوى وميسان وبابل

بدعم من هيئة الامم المتحدة للطفولة(اليونسيف) نظمت مؤسسة ام اليتيم للتنمية ورشة عمل بعنوان(آليات إشراك الشباب التخطيط للموازنة التشاركية ) لمحافظات نينوى ، ميسان، بابل وذلك على قاعة فندق المنصور ميليا بحضور ممثلي دواوين المحافظات ودوائر التخطيط والشباب والرياضة بالإضافة الى ممثلي المجتمع المدني في المحافظات المستهدفة حيث انطلقت الورشة بكلمة ترحيبة للدكتورة عامرة البلداوي رئيس مؤسسة ام اليتيم التي شددت فيها على اهمية استثمار الطاقات الشبابية في بناء المجتمعات لا سيما وأنهم يشكلون النسبة الأعلى في المجتمع العراقي لذلك كان من المهم جدا اختيار هذا العنوان لأهمية تعزيز دور هذه الشريحة في أعداد موازنات حقيقية فاعلة ، من جهتها اكدت السيدة إسراء الجبوري من قسم الشباب في هيئة الامم المتحدة للطفولة (يونسيف ) على ان اقامت هكذا ورش من شأنها النهوض بالمجتمعات وتعزز انتماء الأفراد وتحفيزهم في اخذ دورهم الحقيقي في بناء المستقبل لا سيما فيما يتعلق بموضوع الموازنة كونها تحدد المشاريع التي تصب في مصلحة جميع الشرائح بعدها انطلقت أعمال الورشة والتي تستمر لمدة يومين بعرض عدد من الدراسات والبحوث والمناقشات حول كيفية وضع آلاليات والتخطيط للموازنة وكيفية إشراك اكبر قدر ممكن من الشرائح ومنها شريحة الشباب لدراسة وتحليل المشاريع ذات الأولويات في الموازنات المحلية وكيفية التواصل مع المشاركين في أعداد الموازنة بعد اقرارها لمتابعة النتائج المتحققة

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