بوتين: الغرب غير مستعد لمناقشة الضمانات الأمنية بشكل جاد

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، أن الدول الغربية غير مستعدة لمناقشة الضمانات الأمنية بشكل جاد.

وأضاف بوتين، خلال تصريحات صحفية: “ناقشت مع نظيري البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، مسألة الدفاع المشترك واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن بلدينا في ظل نشاط حلف الناتو”.

وتابع الرئيس الروسي: “بحثت مع الجانب البيلاروسي الضمانات الأمنية وعدم استعداد الدول الغربية لمناقشتها بشكل جاد”.

ولفت الرئيس الروسي إلى أنه “لخفض التصعيد داخل أوكرانيا وخارجها يجب تنفيذ اتفاقيات مينسك”.

وكانت روسيا أعلنت، الجمعة، عن انسحابات جديدة لقواتها من حدود أوكرانيا.

وكشفت وكالة “إنترفاكس” الروسية أنه تم “نقل 10 قاذفات من طراز سو-24 من القرم إلى مناطق روسية أخرى في إطار التدريبات”.

وفي وقت سابق، نقلت الوكالة عن وزارة الدفاع الروسية قولها، إن “عددا من وحدات المشاة الميكانيكية الروسية عادت إلى قواعدها في منطقتي داغستان والشيشان بعد الانتهاء من تدريبات في شبه جزيرة القرم”.

وأكدت روسيا هذا الأسبوع أنها بدأت في سحب بعض القوات من المناطق المتاخمة لأوكرانيا، لكن كييف ودول غربية تشكك في ذلك، وتقول إنه يجري استبدال بعض الوحدات والمعدات بأخرى على ما يبدو.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، الخميس، أن نحو 10 قوافل من القوات الروسية غادرت شبه جزيرة القرم بعد استكمال التدريبات هناك.

جاء ذلك وفق ما نقلته وسائل إعلام رسمية روسية التي لم تذكر إلى أين اتجهت القوات.

وقالت روسيا هذا الأسبوع إن بعض وحداتها أكملت تدريبات في مناطق متاخمة لأوكرانيا وعادت إلى قواعدها.

وأثار نشر روسيا لقوات على الحدود الأوكرانية مخاوف دولية من أن موسكو تخطط لغزو جارتها، وهو ما نفته موسكو مرارا.