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تظاهرة تقطع شريان بعقوبة وتعلن تأييدها لقرار المحكمة الاتحادية

 تظاهر العشرات من اهالي ديالى، الجمعة، لتاييد قرار المحكمة الاتحادية حول عدم دستورية قانون النفط والغاز في اقليم كردستان.

وقال هشام علي احد منظمي التظاهرة في حديث ،ان” العشرات من مختلف مكونات ديالى خرجوا في تظاهرة في تقاطع البلدة وسط بعقوبة لتاييد قرار المحكمة الاتحادية حول عدم دستورية قانون النفط والغاز في اقليم كردستان والذي كان يباع بعيدا عن الحكومة ولاتعرف اين تذهب المليارات سنويا”.

واضاف علي،ان” التظاهرة هي الاولى على مستوى العراق وتعكس احساس شعبي باهمية دعم القضاء العراقي في مواجهة الخلل والفوضى في المشهد العام وضمان تحقيق العدالة والانصاف في ملف الثروات والدعوة الى مكافحة الفساد واسترجاع الاموال المنهوبة”.

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