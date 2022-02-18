رئيسا حكومة وإقليم كوردستان يلتقيان الأمين العام للأمم المتحدة

التقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء اليوم الجمعة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وفي ذلك في إطار المشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن.

وجرى في الاجتماع، عرض نبذة عن آخر مستجدات الوضع السياسي والوضع العراقي بشكل عام، فيما قدم رئيس إقليم كوردستان ورئيس الحكومة شكرهما للأمم المتحدة على دعمها المقدم إلى العراق، ولا سيما دور (يونامي) في الانتخابات العراقية، وأعربا عن أملهما بأن تواصل الأمم المتحدة دعمها ومساندتها لمعالجة المشاكل في العراق.

وتناول الاجتماع، التطورات الأخيرة حول مكافحة الإرهاب وتهديدات داعش ومخاطره، وأشار الجانبان إلى أن داعش لا يزال يمثل تهديداً خطيراً وحقيقياً، بما يهدد الأمن والاستقرار في العراق وسوريا.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية التنسيق بين أربيل وبغداد في التصدي للإرهاب، وتم التأكيد على ضرورة أن يعمل الجميع على إحلال الأمن والاستقرار في العراق، لأن انعدام الأمن والاستقرار من شأنه أن ينخر العملية السياسية، وبوسع الأمم المتحدة تقديم المساعدة بهذا الصدد.

كذلك جرى بحث رغبة إقليم كوردستان في إجراء الانتخابات في موعدها، إلى جانب القرار الأخير للمحكمة الاتحادية العليا العراقية بشأن ملف النفط والغاز في إقليم كوردستان، وإمكانية زيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق بعد تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.

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