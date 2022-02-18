طالباني يشدد على إعادة تنظيم البيت الكوردي وتعديل قانون الانتخابات

شدد الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني يوم الخميس، على ضرورة إعادة تنظيم البيت الكوردي وفق مبدأ التوازن السياسي والمصلحة العامة، بعيداً عن “المصلحة الحزبية الضيقة”، فيما حث على تسريع خطى تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

جاء ذلك، خلال استقبال طالباني، السفير الأمريكي لدى بغداد، ماثيو تولر، والقنصل الأمريكي العام في إقليم كوردستان روبرت بالادينو، وفق بيان.

وجرى خلال لقاء بحث قضايا تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، ووحدة صف الكوردي وحل المشكلات الداخلية وتطوير العلاقات التجارية بين الطرفين، وتنمية البنى التحتية الاقتصادية للإقليم، وفقاً للبيان.

وشدد الجانبان، بحسب البيان، على ضرورة حل المشكلات وتجاوز المعرقلات والصعوبات أمام تشكيل الحكومة وتوحيد المساعي ضمن إطار الأسس الدستورية والتفاهم والحوار الوطني البناء”.

وحث طالباني، على تسريع خطى تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وفق أسس التوافق والشراكة الوطنية، بشكل تكون مبعثا لتجاوز الوضع وخدمة الشعب أكثر وإجراء إصلاحات في إدارة البلد”.

وفيما يتعلق بقضية الانتخابات في الاقليم، أشار بافل طالباني، إلى أن الاتحاد الوطني “مع إجراء انتخابات شفافة في موعدها ولكن لا بد من أخذ مطالب تعديل قانون انتخابات برلمان إقليم كوردستان بعين الاعتبار، وأن يصب القانون في خدمة تنمية الإقليم والعملية الديمقراطية، وليس كما هو الآن”.

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