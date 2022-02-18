عالية نصيف: خفض سعر صرف الدولار لن يكون كافياً.. على الحكومة أن تعوض الشعب

جددت النائبة عالية نصيف مطالبتها بإعادة سعر صرف الدولار مقابل الدينار الى ما كان عليه في السابق، مطالبة بتعويض الشعب عما لحق به من أضرار بسبب رفع سعر الصرف، وذلك قبل حلول شهر رمضان.

وقالت في بيان اليوم :” لقد طالبنا من خلال عشرات البيانات والتصريحات الصحفية بخفض سعر صرف الدولار مقابل الدينار ولم تستجب وزارة المالية، كما أننا تعودنا أن نرى الجهات المعنية كلٌّ منها تلقي الكرة في ملعب الاخرى وبالتالي تضيع المسؤولية، والمواطن هو الذي يدفع الثمن “.

وأضافت :” ان ائتلاف دولة القانون كان أول مَن حذّر من تداعيات رفع سعر صرف الدولار وآثاره على ذوي الدخل المحدود، ولهذا السبب كان رافضاً لهذا الإجراء، وبالفعل كانت توقعاتنا صحيحة وتضرر الناس وخصوصاً الطبقة الفقيرة ” ، مبينةً أنه :” كان الأجدر بالحكومة أن تحارب الفساد في سوق العملة وبعض المصارف المملوكة من قبل حيتان الفساد والمدعومة من جهات سياسية بدلاً من إلحاق الأذى بالمواطن البسيط ومحاربته في رزقه “.

وتابعت نصيف :” ان زيادة أسعار النفط شكلت كتلة نقدية احتياطية للبلد، ورغم ذلك مازال الاقتراض مستمراً وللأسف، بالإضافة الى استمرار الفساد المالي الذي هو سبب أساسي في معاناة الشعب ” ، مؤكدة :” ان خفض سعر صرف الدولار لن يكون كافياً، بل نطالب الحكومة بتعويض الشعب عما لحق به من أضرار طيلة تلك الفترة، خصوصاً وأننا مقبلون على شهر رمضان “.

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