عبر شركات أجنبية .. بغداد تباشر بتأهيل مداخلها بمواصفات قياسية

أعلنت الحكومة المحلية لمحافظة بغداد، يوم الخميس، عن إحالة مشروع تطوير وتأهيل مداخل العاصمة إلى شركات أجنبية وعربية لتنفيذه.

وقال محافظ بغداد محمد جابر العطا، في بيان إنه “تمت إحالة مداخل بغداد – الموصل، وبغداد -الحلة، وبغداد – الفلوجة القديم، الى التنفيذ من قبل شركات اجنبية وعربية متخصصة، وسيتم احالة مدخل بغداد – بعقوبة القديم الى التنفيذ قريبا”.

واشار الى انه “سيتم الشروع بتنفيذ المشروع بمواصفات فنية قياسية، حيث ستشمل اعمال التنفيذ توسعة الطرق، بمسافة تصل الى 33 كم، بالنسبة لمدخل بغداد – الموصل، و25 كم لطريقي بغداد – الحلة، وبغداد – الفلوجة”.

وبين ان “طريق بعقوبة الجديد يبدأ من نهاية الحدود الادارية لأمانة بغداد وصولا الى الحدود الادارية لمحافظة ديالى بمسافة تصل الى اكثر من 10 كم، لافتا الى انه “سيتم الشروع بالعمل ونزول الاليات الى الموقع مباشرة، حال انجاز المتطلبات الادارية”.

وختم العطا بالقول، ان “الاعمال متواصلة بالنسبة الى تأهيل وتطوير مدخلي بغداد – الكوت، وبغداد – بعقوبة الجديد”.

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