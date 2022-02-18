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قَصِيدَتي …..

قَصِيدَتي

كُتِبَت لَك قَصِيدَة
جُمِعَت بِهَا جَمِيعَ قَصائِدي
كَتَبَهَا لَك أحْسَاسي
لَم تَجَرؤ تَكْتُبْهَا يَدَي
رُسِمَت فِيهَا وَرَد اليَاسَمينن
وَكُلّ الْحُرُوف الأبْجَدي
رُسِمَت أيضَاً بُرْجُ الحُوتِ
مُلتَصِقاً بِبُرجَ الْجَدْي
مُنتَظِراً لِقَائِنَا يَوْم غَداً
وَلَا أَعْلَمُ مَاذَا أرْتَدِي
هَل أَتْرُك شِعْرِي جَافَاً
أَم تَحبِينَهُ لامِعَاً نَدِي
لَم أَوْلَد لِلْيَوْم أَنَا
وِلادَتي يَوْم غَدِي
حُبُّك قَد مَلكَ الْفُؤادَ
يَبْقَى مَالِكِهِ إلَى الْأَبَدِي
قَتَلَنِي جَمَالُك وَرَبّ الْكعبَةِ
الْعَيْن مَرْسومَةٌ وَالْخَدّ وَرْدِي

رافد ساكو

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
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