لماذا تركت التدخين ؟ بقلم الدكتور رضا العطار

كانت من عادة المرحومة والدتي في اربعينيات القرن الماضي، ان تدعو نساء محلتة شير فضة في مدينة كربلاء الى دارها كل شهر لقراءة القرآن. معظمهن كان مدمنا على التدخين، يستعملن سجائر ام الزبانة التي كانت رائجة في ذلك الزمان، وقد دفع بي الفضول الى ان ادخن واحدة منها، في سبيل التجربة وانا لم ادرك بعد سن الرشد. وبفعل قوة التكرار وقعت في هاوية المدخنين واصبحت مدخنا، لازمني الادمان سنوات طول ضملت المرحلة الثانوية والجامعية مجتمعة

كنت اعلم منذ البداية بان التدخين مضرة لصحة الانسان، لكنني لم اكن ملما بالامراض الخطيرة التي قد يحدثها التدخين للانسان المدخن، مثل مرض السرطان اوامراض القلب والرئة ومرض السكر اومرض انتفاخ الرئة والتهاب القصبات الهوائية ا واحتمال الاصابة بالسل ونقص المناعة والتعرض لألتهاب المفاصل المزمن. ناهيك ان ضرر التدخين لا يقتصر على المدخن وحده فحسب، انما يتجاوزه الى افراد اسرته جميعهم ايضا. انهم يبقون عرضة للاصابة السلبية. وفي هذا السبيل علينا ان لا ننسى الثقل المادي الذي يشكله المدخن على الحالة المعاشية للأسرة، خاصة اذا كانت الاخيرة ليست بالمستوى المطلوب.

عام 1957 تخرجت من كلية الطب لجامعة برلين بالمانيا، فبدأت العمل في احدى مستشفياتها، وخلال هذه الفترة وانا في قسم الباثولوجي استلمت جثة فتاة في عمر الثلاثين، ماتت غفلة كان المطلوب مني تشخيص سبب الوفاة.

بدأت بالصدر، وعندما فتحته فاحت منه رائحة كريهة جدا، ازكمت انفي، كانت الروائح تنبعث من طبقات النيكوتين المتراكمة فوق القصيبات الهوائية وقد غطتها بالكامل، اعاقتها من ايصال غاز الاوكسجين الضروري اليها، الوظيفة الرئيسية لجهاز التنفس.

كان لون القصبات التنفسية رماديا، تشبه اوحال المستنقع النتن.

وعندما ارسلت الى المختبر عينة من الدم المتخثر، اظهر الفحص عن نسبة عالية من سم النيكوتين، كانت كافية لقتل الضحية.

فزعت مما شاهدت، ولم اكن اتوقع ان التدخين يمكن ان يسبب في يوم ما عواقب وخيمة للمدخن لهذا الحد تهدد حياته، تدفع به نحو الفناء.

وفي تلك السويعات الرهيبة للمشهد الحزين وانا اقف امام نعش الفتاة الشابة، متذكرا انني سائر في المنحدر نفسه، فما كان مني إلا وانتزعت في الحال الدرس البليغ من الحالة المأساوية هذه وقررت في لحظتها ترك التدخين . . . كان ذلك قبل ستين عاما.

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