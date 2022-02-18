متنبئ جوي يحذر من حالة الطقس: امطار غزيرة ورياح مثيرة للغبار تستوجبان عدم السفر

حذر المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الجمعة، من تأثر معظم مناطق البلاد بأمطار غزيرة ورياح مثيرة للغبار بعد غد الأحد.

وقال عطية في تدوينة له: إن “حركة السحب ظهر يوم الجمعة تُظهر زخات امطار خفيفة متوقعة مساء اليوم والليلة تشمل مناطق شمال اربيل والسليمانية ودهوك”.

وعن يوم غد، ذكر المتنبئ الجوي، أنه “تزداد كثافة السحب وتبدأ الفعاليات الجوية والامطار خفيفة الشدة في مناطق متفرقة من مدن البلاد ونشاط بالرياح السطحية الجنوبية الشرقية المثيرة للغبار”.

وأن ذروة الحالة ستكون يوم الاحد، وهطول الامطار يشمل وسط وغرب وشمال البلاد، وفرص واردة وتحذيرات من غزارة الامطار الرعدية تستوجب توخي الحذر وعدم السفر، وفقا لعطية الذي بين ان “كميات الامطار في مدن الجنوب والفرات الاوسط او فرص الهطول يوم الاحد هي الاقل واجوائها تستمر غائمة”.

وتابع بالقول: إنه “يتوجب الحذر يوم الاحد من نشاط الرياح السطحية المثير للغبار”، لافتا إلى “انخفاض طفيف بدرجات الحرارة يوم الثلاثاء، ولايوجد انخفاض حاد للعلم”.

N.A

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