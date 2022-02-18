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مقتل امرأة وإصابة عدد آخر بنزاع عشائري عنيف شرقي ذي قار

افاد مصدر أمني في ذي قار، اليوم الخميس، بمقتل امرأة وإصابة عدد آخر بنزاع عشائري عنيف اندلع شرقي المحافظة.

وقال المصدر إن “نزاعاً عشائرياً عنيفاً اندلع في قضاء سيد دخيل شرقي محافظة ذي قار بين عشيرتي (البو حمودي والهصاصرة)، استخدمت فيه الأسلحة المتوسطة”.

وبين ان “النزاع أسفر حتى الان عن مقتل امرأة من عشيرة (البو حمودي)، فيما لم يكشف عن عدد المصابين بسبب استمرار النزاع لغاية الآن وعدم قدرة القوات الامنية الدخول لمنطقة النزاع “.

ولم يكشف المصدر عن اسباب اندلاع النزاع بين الطرفين.

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