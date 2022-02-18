منظمة أمسام للأمم المتحدة .. برامج للتنمية البشرية في اقليم كردستان العراق

قال كاوه عبان، ممثل منظمة امسام التابعة للأمم المتحدة فرع اقليم كردستان، إن منظمة امسام في إقليم كردستان تعكف حاليًا على إعداد حزمة من البرامج في مجال القيادة و التمنية البشرية و التدريبية لسنة 2022، بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة منها القطاعان الحكومي و الخاص واستثمار خبرائها في العديد

من المجالات لخدمة الشباب وتحقيق الاهداف المرجوة للمنظمة، وبالتعاون مع العديد من الجهات لتقديم مثل دورات التنمية البشرية و دورات القيادة ودبلومات متقدمة وورش تأهيل متخصصة لإعداد قيادات عمل محترفة للمشروعات التنموية والمجتمعية، لإمداد الأفراد بكل ما هو جديد على مستوي العالم لاسيما تنمية مهاراتهم الشخصية في مجالات عدة.

وأضاف «عبان»، في بيان، أن الغرض من الفعاليات التي سوف يتم تنظيمها هو إبراز الجانب الإيجابي في اقليم كردستان و العراق، وإن الهدف من وراء هذه البرامج والانشطة، هو الخروج بأشخاص قادرين على أن يكون لهم دور قيادي وفعال في المجتمع، من خلال تأهيله بمستوي متقدم لدعم الوعي السياسي والتنموي والاجتماعي والاقتصادي، وتثقيفه عن كيفية النجاح وتحقيق الأهداف في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن هناك سمة فروقات بين الشخص والآخر، فهناك أحد الأشخاص يختار بأن يكون فعالًا ومفيدًا للمجتمع ولحياته وأسرته، من خلال تطبيق ما تلقاه خلال الدورات، وهناك آخر يكتفي بتلقي مثل هذه الدورات من دون فائدة فعالة له فيما بعد، مشيرًا إلى أنه على الإعلام

تسليط الضوء على الأشخاص المُقبلين على فكرة التدريب، ومتابعته بعد اجتياز هذه الدورات التدريبية، كي يكون نموذجًا يقتدى به لغيره من الأشخاص.

جدير بالذكر أن منظمة إمسام مسجلة بقسم معاهدات الأمم المتحدة بمعاهدتين تحملان رقم 37542 و 37543 بتاريخ « 12 « يونيو « 2001 « وتم منح إمسام صفة المراقب الدولي الدائم بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بموجب القرار رقم E/212/2003 بتاريخ « 5 « مارس « 2003 « ووفقاً للمادة « 79 « من قانون المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة

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