وزارة الدفاع الروسية: بوتين يشرف على مناورات نووية غدا السبت

قالت وزارة الدفاع إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشرف على تدريبات للقوات النووية الروسية غدا السبت تشمل إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز، في أحدث استعراض للقوة في وقت يشهد توترا شديدا مع الغرب بخصوص أوكرانيا.

وذكر ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أن التدريبات تأتي في إطار عملية تدريب دورية، ونفى أن تكون تلويحا بتصعيد الأزمة. وقال إن دور بوتين رئيسي وإن الرئيس من المرجح أن يشارك من “مركز عمليات”.

تأتي التدريبات بعد سلسلة ضخمة من المناورات أجرتها القوات المسلحة الروسية في الشهور الأربعة الماضية شملت تعبئة للقوات قدّر الغرب أعدادها بنحو 150 ألفا أو أكثر إلى الشمال والشرق والجنوب من أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع إن التدريبات تهدف لاختبار حالة الاستعداد لدى قيادة الجيش وفرق التحكم والقتال والسفن الحربية وحاملات الصواريخ الاستراتيجية، فضلا عن قدرات الأسلحة النووية الاستراتيجية وغير النووية.

وستشارك في التدريبات القوات الجوية الروسية والقيادة الجنوبية للجيش وقوات الصواريخ الاستراتيجية والأسطول الشمالي وأسطول البحر الأسود.

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