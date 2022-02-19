ارتفاع طفيف بأسعار الذهب في الاسواق العراقية

ارتفعت أسعار الذهب “الاجنبي والعراقي” بشكل طفيف في الأسواق المحلية، اليوم السبت (19 شباط 2022).

وقال مراسلنا إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي سعر بيع 386 الف دينار، و سعر الشراء 382 الفاً، فيما سجلت اسعار البيع يوم الخميس الماضي 385 الف دينار للمثقال الواحد.

واشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا ايضا عند 356 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 352 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 385 الف دينار و395 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 355 الفاً و365 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).