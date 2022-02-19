الانتهاء من تسجيل أغنية “نبي الرحمة” بصوت بيام عزيزي في تركيا

منصور جهاني – وضعت اللمسات الاخير على تسجيل ومزج أغنية “نبي الرحمة”، من غناء والحان “بيام عزيزي” وتوزيع “فردين لاهوربور”، في اسطنبول بتركيا، وستصدر في يوم مبعث الرسول محمد (ص).

“نبي الرحمة” انشودة دينية من غناء منتج الاغاني “بيام عزيزي”، وتوزيع “فردين لاهوربور”، ومن كلمات “شيوا فضل علي”، وبطلب من “المقر الوطني للصبر” (السلام والصبر والرضا) وأداها موسيقيو الأوركسترا التركية، وقعد الانتهاء من عملية دمجها مع صوت المغني باتت الاغنية حاضرة للتوزيع وسيتم طرحها في الاسواق في يوم مبعث النبي محمد (ص) وستكون متاحة لجميع المعجبين.

بيام عزيزي الذي انتج اغاني والحان خالدة بغناء أغنية “نبي الرحمة” يسعى لتحقيق أهداف قيمة مثل ؛ ترسيخ السلام والأخوة والتسامح والرحمة واللطف والصدقة وغيرها في المجتمع حتى يعيش الناس حياة أفضل معًا، لأن النبي محمد (ص) نموذج كل هذه الصفات الحسنة ويجب أن يكون البشر بتصفون بالرحمة كما كان الرسول محمد (ص).

يشار الى ان مسؤولية تصوير فيديو هذا العمل الموسيقي تقع على عاتق المخرج “مقداد مؤمن نجاد” وسيتم بثه في يوم ذمرى مبعث النبي محمد (ص) عبر وسائل الإعلام والفضاء الالكتروني والمواقع الموسيقية البارزة.

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