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التجارة: سجلنا انخفاضاً بأسعار الطحين

التجارة: سجلنا انخفاضاً بأسعار الطحين

أعلنت وزارة التجارة تسجيل انخفاض بأسعار الطحين في الأسواق المحليَّة، في وقت ضبطت عمليات تلاعب تمثلت ببيع وكلاء التموينية 3 آلاف كيس مدرج ضمن السلة الغذائية إلى السوق السوداء.
وشهدت أسعار الطحين منذ مدة ارتفاعاً واضحاً شكا منه أصحاب المخابز في بغداد والمحافظات بعد أن لامس عتبة الخمسين ألف دينار في بعض المناطق.  وقال مدير دائرة الرقابة التجارية والمالية في الوزارة محمد حنون لـ”الصباح”: إنَّ “الدائرة نفذت بالتنسيق مع مديرية الجريمة الاقتصادية في وزارة الداخلية جولات في الأسواق التجارية والمطاحن لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتلاعبين بأسعار الطحين”.
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