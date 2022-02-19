الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تلتقي بسفير دولة فلسطين في كوبا وتتباحث معه آخر التطورات السياسية

قام وفد من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في كوبا يتقدمه عضو المكتب السياسي للجبهة الرفيق أبو بشار وعضو اللجنة المركزية للجبهة الرفيق د. جهاد يوسف والرفيق د. محمد أبو سرور الممثل السياسي للجبهة في كوبا، بزيارة سعادة السفير الفلسطيني في كوبا أكرم سمحان بحضور عدد من ممثلي فصائل العمل الوطني الفلسطيني وبعض الشخصيات الفلسطينية في الجزيرة.

تباحث الطرفان حول مستجدات القضية الفلسطينية والتطورات الأخيرة على صعيد منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس المركزي، حيث أكدت الجبهة على على مكانة منظمة التحرير لفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، ورفضها لأي مشروع ينال من صفتها التمثيلية بإعتباره بديلا عنها.

كما أشار وفد الجبهة الديمقراطية لاجتماع المجلس المركزي، وما نتج عنه من قرارات، كان للمبادرة التي أطلقها الجبهة دورا رئيسيا في بلورتها بإعتبارها تشكل قرارات الحد الأدنى التي يقف على ارضيتها المشروع الوطني الفلسطيني، مؤكدين أن الأساس في تنفيذ هذه القرارات بما يلبى المصلحة الوطنية لكافة أبناء الشعب الفلسطيني

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط