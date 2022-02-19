الحب والسلام في كركوك

بمشاركة مجموعة من الفرق التطوعية ومنظمات المجتمع المدني وشباب وشابات كركوكيين أقيم في مول سنتر تايم بكركوك فعالية الحب والسلام.

وقالت الناشطة أبرار السامرائي إن “الاحتفال تضمن مجموعة من الفعاليات والفقرات التي تجسد التآخي والعيش المشترك والسلام والوئام الذي يربط مكونات كركوك، وكذلك بازار خيري ومعرض للأعمال اليدوية بمشاركة نساء كركوكيات”. وتهدف هذه الفعاليات إلى زرع البسمة على وجوه الأطفال وتقوية العلاقات بين أبناء المحافظة كرسائل حب وتعاون من أجل البناء والحفاظ على الصورة المشرقة لكركوك.