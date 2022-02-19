الصدر: كفاكم تهديداً ولن نُعيد البلد بيد الفاسدين

نشر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر تغريدةً “غاضبة”، استهلها ببيت شعري شعبي “موش أنا بالموت أتهدد.. شيخوفه إلي يقلد محمد”.

وقال السيد الصدر في تغريدته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “مرة أخرى تتصاعد أصوات الوحوش الكاسرة التي لا تعي غير التهديد.. مرة أخرى يهددون الحلفاء والشركاء في حكومة الأغلبية الوطنية التي هي (لا شرقية ولا غربية) بل يكاد نورها يضيء من جنبات العراق ومن شمسه وفيئه ونخله وترابه.. فحب الوطن من الإيمان”.

وأضاف، “من هنا أقول: كفاكم تهديداً ووعيداً؛ فنحن لن نعيد البلد بيد الفاسدين ولن نبيع الوطن لمن خلف الحدود، فأغلب الشعب مع حكومة أغلبية وطنية ولن نقف مكتوفي الأيدي ولن نسمح للإرهاب والفساد بأن يتحكما بنا فتاريخنا زاخر بالقوة والصبر والثبات”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط