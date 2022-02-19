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القاضي فائق زيدان : القضاء استمر بمهامه رغم الارهاب الذي اجتاح نينوى

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان من نينوى ان القضاء استمر باداء مهامه من موقع خارج المحافظة رغم الارهاب الذي ضرب نينوى .
وقال القاضي زيدان انه رغم سيطرة الإرهاب على المحافظة إلا أن القضاء استمر بأداء مهامه من موقع خارج مركز المحافظة لإعطاء رسالة أن حكم القانون يجب أن يبقى نافذاً حتى في الظروف الصعبة ،، مؤكدا ان القضاء يجدد العهد بالحرص على تطبيق القانون بحياد تام مهما كانت الظروف والتحديات.

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