القاهرة تحتضن مؤتمرا عالميا بمناسبة مرور 100 عام على اكتشاف دواء الأنسولين

تحتضن محافظة القاهرة المصرية، مؤتمرا عالميا، بمناسبة الاحتفال بمرور 100 عام على اكتشاف دواء الأنسولين، حيث يسلط الضوء على أهمية الاكتشافات العلمية فى حياة البشر، بالإضافة إلى الفائدة الكبرى التى حققها الأنسولين؛ لإنقاذ حياة عدد كبير من البشر على مستوى العالم.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر الموضوعات العلمية الخاصة بأنواع الأنسولين المستحدث، وطرق العلاج الحديثة، وظروف مرض السكر وانتشاره فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكذلك المشاكل التى تعوق استخدام الأنسولين فى بعض الدول وعدم توافره فى دول أخرى مثل لبنان، كما سيتم تنظيم جلسة علمية تناقش فيها الدول المشاركة أبرز التحديات المتعلقة بمرض السكرى.

يأتى المؤتمر بحضور رئيس الاتحاد العالمى للسكر البروفيسور أخطر حسين، ورؤساء جمعيات السكر فى كل من باكستان ولبنان والسعودية والسودان، والرئيس السابق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البروفيسور عادل السيد عبدالعزيز، بالإضافة إلى عدد كبير من الجمعيات العلمية للسكر.

كما يحضر المؤتمر، البروفيسور مصباح كامل رئيس الاتحاد الآسيوى للسكر ومجموعة كبيرة من كبار أساتذة الطب فى مصر وعلى رأسهم الاستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد من جامعة المنصورة، والأستاذ الدكتور فريد فوزى من جامعة الزقازيق والأستاذ الدكتور خالد الحديدى من جامعة بنى سويف، والأستاذ الدكتور محمد مشاحيت من جامعة الفيوم، والأستاذ الدكتور السيد عبدالفتاح عيد من كلية طب جامعة الدلتا، والدكتورة مروة محمد جامعة من جامعة أسوان والدكتور أحمد السباعى من وزارة الصحة، بالإضافة إلى المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية ودكتورة ايفونا كاسالوفا رئيسة الجمعية البلغارية للسكر.

ويعقد المؤتمر الأربعاء الموافق 23 فبراير، من الساعة ١١ إلى ٤ عصرا بفندق جراند نايل تاور بالقاهرة.

الجدير بالذكر، أن مرض السكر هو من أكثر الأمراض شيوعا، حيث تتراوح نسبة انتشاره ما بين 10% -20% بين السكان في معظم دول العالم.

وقد ارتفع عدد المصابين بهذا المرض من 108 ملايين شخص في عام 1980 إلى 422 مليون شخص في آخر إحصائية تمت للكشف عنه عام 2014.

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