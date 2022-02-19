بعد تعليقه منذ العام 2011.. مساعٍ لتشريع قانون النفط والغاز

بغداد: مهند عبد الوهاب

أثار قرار المحكمة الاتحاديَّة بشأن منع إقليم كردستان من بيع النفط والتعاقد مع الشركات العالمية ردود أفعال متضاربة بين مبارك ورافض، ولا تأتي هذه الآراء إلا وهي تربط الأزمة السياسية الحالية بالقرار.

ويقول الخبير النفطي صلاح الموسوي: إنَّ “تداعيات القرار على الإقليم وعلى النظام السياسي خطيرة، ويقلل من حدة التوجه لإقامة الأقاليم”. ويرى الموسوي خلال حديثه أنَّ “الإقليم استفاد مما قيمته 20 مليار دولار سنوياً ببيع النفط إلى إيران وتركيا، من دون تسديد الإيرادات إلى الحكومة الاتحادية”، مشيراً إلى أنَّ “ما يسمى بتطوير الحقول النفطية جاء بمبالغ كبيرة تصل إحداها إلى ما نسبته 80 % من العائدات، التي تذهب إلى تركيا و19 % للإقليم، بينما ترسل 1 % إلى الحكومة الاتحادية”.

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