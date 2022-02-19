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خلاف الصدر ووزير المالية تربك حسابات الأسواق العراقية

رصد مراسل “المعلومة” وجود حالة عدم استقرار في أسواق مدن إقليم كردستان، في ظل الخلافات الأخيرة بين الكتلة الصدرية ووزير المالية علي علاوي.
وبحسب رصد المراسل فان هناك إقبالا كثيفا على بيع الدولار، في حين ترفض المنافذ والمكاتب بيعه في الوقت الحالي، منتظرين صدور قرارات من البرلمان والحكومة العراقية.
وأضاف أن، سعر الدولار سجل تراجعا بحيث بلغ 146500 للشراء، و14700 للبيع، في حين دعت بورصة السليمانية المواطنين لعدم بيع الدولار في الوقت الحالي.انتهى/ 25 ع

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