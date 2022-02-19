دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ مصطفى الكاظمي المحترم

تحية طيبة

الحقيقة المغيبّة وراء الحصول على قطعة ارض معبد الصابئة ( المندي)

في المنطقة الخضراء ( حي القادسية )

من اجل تسليط الضوء على هذه الحقيقة ، قد نحتاج لشرح وعرض بعض الوثائق والحقائق الرسمية والتي كانت خافية على كثير من ابناء الطائفة ومن خارج الطائفة والمحفوظة لدى الجهات الرسمية ذات العلاقة ، وبالتالي نحاول الاختصار قدر الممكن لهذا الملف الكبير بوثائقه وتفاصيله ، لكي يطلّع عليها الاخوة والاخوات من خارج وداخل الطائفة ، حول الحقيقة المغيبّة التي حاول البعض من اخفائها او المتاجرة بها ، دون علم الارثة وحرمانهم من حقوقهم القانونية والشرعية .

المرجع الديني الكبير الشيخ دخيل الشيخ عيدان الرئيس الروحاني الاسبق لعموم الصابئة في العراق وايران والمنحدر من عائلة دينية عريقة شغل منصب ادرة الطائفة الدينية والادارية قبل ان يكون هنالك نظام للطائفة ، وَسجّل اسمه الى جانب الكثير من الشخصيات العالمية البارزة في نشرات وكتب عالمية ، وكان معترف بإدارته من جميع الحكومات المتعاقبة في العراق ،ابتداءاً من سنة 1865 ( الحكم العثماني) وحتى سنة 1964 ( حكم عبد السلام محمد عارف) ،

ولد سنة 1865 وتوفى في 24/6/1964 بعد الاطاحة بحكم عبد الكريم قاسم .

سكن في مدينة العمارة والناصرية وبغداد ومعظم حياته سكن مدينة الناصرية ( محلة الصابئة ) التي تقع جنوب مدينة الناصرية ، وكانت بيوت الصابئة مطلة مباشرة على نهر الفرات ولا يفصلها عن النهر الا مساحات مستخدمة كحدائق ومزارع ملحقة مع بيوت اصحابها لممارسة طقوسهم الدينية وللزراعة وتربية الحيوان .

عند دخول الانكليز في بداية العشرينيات لمدينة الناصرية وتنفيذاً لمشروع تخطيط المدن قررت بلدية الناصرية الاستيلاء على بعض المساحات التي امام بعض البيوت لغرض فتح شارع كورنيش ومتنزه امام البيوت

كانت المساحة التي امام بيت الشيخ دخيل والتابعة لهُ 1200م ، استولت عليها البلدية ، ثم اقام دعوى على بلدية الناصرية ، طالب بها بتعويض لهذه الارض وبالتالي قررت المحكمة تثمين المتر الواحد ب250 فلساً في ذلك الوقت وهذا التعويض غير مجزي مقارنة مع الاسعار السائدة انذاك وبالتالي رفض استلام هذا التعويض البا لغ 300 دينار في بداية الخمسينيات .

ونظراً لانشغاله في ادارة شؤون الطائفة ولمتابعة بناء بيت له في بغداد ، ترك معاملة هذه الارض وتعويضها ، ثم تحول الى بغداد في بداية 1958 ، وبهذا التاريخ سقط الحكم الملكي

وجاء الحكم الجمهورى سنة 1958 وتراس الزعيم عبد الكريم قاسم رئاسة مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وبالتالي :

جدد الشيخ دخيل المطالبة بإعادة حقوقه العادلة في ظل النظام الجمهوري وقيادة الزعيم عبد الكريم قاسم .

علماً طيلة العهود السابقة لم تكن هنالك معابد دينية خاصة للطائفة وانما كانت بيوت رجال الدين الشخصية بمثابة معابد(منادي) لممارسة الطقوس والمناسبات الدينية .

على اثر الطلب المقدم من قبل الشيخ دخيل رئيس الطائفة لمجلس الوزراء الزعيم عبد الكريم قاسم المرقم /724 في 31/12/ 1962 شارحاً ومطالباً بحقوقه المشروعة التي استولت عليها بلدية الناصرية وبالتالي طالبَّ من سيادته ان يطلع على هذا الملف .

بعد اطلاع الزعيم على هذا الملف طلب سيادته مقابلة الشيخ دخيل ، وتمت المقابلة في وزارة الدفاع بعد ان اطلع على كافة الكتب والاوامر الادارية الرسمية الصادرة من الجهات ذات العلاقة بشان هذه الارض وعقائديتها واستملاكها من قبل البلدية .

امر سيادتهُ وأوعز الى امانة العاصمة بتخصيص له قطعة ارض بنفس المساحة البالغة 1200م وبموقع مباشر على نهر دجلة وذلك بالتنسيق ما بين الشيخ دخيل وامانة العاصمة لاختيار الموقع وعلى الجهات الرسمية اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا الامر .

بعد ذلك فتش عن الموقع المناسب على نهر دجلة وبالتالي اختير هذا الموقع الحالي في القادسية منطقة الخضراء ، ومن ثم اوعزت متصرفية لواء بغداد بكتابها المرقم 27879 في 31/10/1963 لخروج مساحين لتنظيم مرتسم للقطعة ومساحتها البالغة 1200 م وحدودها من القطعة المرقمة(2) مقاطعة 1 الخر لانشاء بيت ومعبد لطائفة الصابئة ونرفق صورة طبق الاصل لهذا المخطط .

في 8 شباط 1963 قُتل الزعيم المرحوم عبد الكريم قاسم وتغيّرَ نظام الحكم وبالتالي واصل الشيخ دخيل متابعته لهذا الملف مع الجهات ذات العلاقة ، الا انه واجه بعض المشاكل من اجل تسجيل القطعة باسمهِ الشخصي للأسباب التالية :

1ـ نظراً لتغير النظام شددّة على كل معاملة تحمل اسم وموافقة الزعيم عبد الكريم وبالتالي .

2ـ طلبت وزارة المالية ومحافظة بغداد من الشيخ دخيل دفع مبلغ 117 دينار كرسم تسجيل للقطعة المذكورة ، لتسجيلها بأسمه ، ولم يتمكن من دفع هذا الميلغ .

3ـ استناداً لهذه المطالبة بدفع رسم التسجيل ، يتضح ان هذه الارض لم تخصص كوقف للطائفة وانما هي تعويض شخصي عن ارضه المستولى عليها في الناصرية .

4ـ فلو كانت هذه الارض التي خصصت كوقف لطائفة الصابئة لتمَّ استثنائها من رسم التسجيل وكافة المصاريف الاخرى وذلك بسبب قانون الاوقاف الذي بموجبه يعفى الجوامع والكنائس ودور العبادة من الرسوم والمصاريف والضرائب وبالتالي سجلت باسم الطائفة …؟!

5ـ تعزيزاً لموقف الشيخ دخيل لو كانت هذه الارض قد خصصت لبناء معبد عليها (كوقف) وطلبت الحكومة منهُ دفع رسم تسجيل باسم الطائفة لتوجّه الى ابناء الطائفة وجمع منهم هذا المبلغ لان هذه الارض وقف لهم …!!!!!؟

6ـ بلغت المصاريف والرسوم المنظورة لقاء متابعة هذه الارض 289 دينار ، كان بهذا المبلغ شراء قصر في ذلك الزمان اضافة الى الجهود والمعاناة من مراجعة الدوائر .

في تلك الفترة تردت وساءت صحته وهو بعمر قارب 99 سنة وبالتالي ودعنا لعالم الانوار في 24/6/ 1964 ترك هذه المعاملة والملف الخاص بها على رفوف امانة العاصمة ومتصرفية لواء بغداد ووزارة المالية ووضعت وزارة المالية يدها على هذا الملف ضمانة لحقوق صاحب الطلب الشخصي الشيخ دخيل الشيخ عيدان القانونية .

بوفاة الشيخ دخيل اسدل الستار عن هذه الارض والملف الخاص بها عند الجهات الرسمية .

في سنة 1967 بعد تأسيس لجنة التولية من خمسة اعضاء من وجوه الطائفة لمتابعة شؤون الطائفة لغرض شراء معبد للطائفة ،حيثُ سبق شراء بيت في الدورة مجاور لمحطة كهرباء الدورة ليكون معبد ، ونظرا لحاجة توسيع محطة الدورة ، تم استملاك البيت الذي اشترتهُ الطائفة ودفُع لهم تعويضاً مجزياً .

في سنة 1982 تم تشريع نظام للطائفة كُلفّت بموجبه لجنة خاصة للبحث عن بيت او ارض لشرائها واتخاذها معبد للطائفة وطرقوا جميع الأبواب ومن بينها امانة العاصمة وبالتالي استطاعوا العثور على هذا الملف الذي تركهُ الشيخ دخيل بعد وفاته ، واستحوذوا عليه .!

بعد استحصال إجازة باشروا في البناء على هذه القطعة العائدة للشيخ دخيل ….؟!

وبعد الانتهاء من البناء طالبنا بالاطلاع على هذا الملف من قبل السيد عبد الاله سباهي المهندس المشرف وبدوره قال وتعذر لم يطلع على هذا الملف وكذلك بقية المسؤولين في الطائفة وبالتالي يظهر هنالك معلومات انحصرت بين اشخاص من اجل تحقيق مكاسب بأسمائهم وبجهودهم حققوا هذا الإنجاز….!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟

هنا يأتي السؤال المهم …..!

هذا الملف الشخصي والعائد الى المتوفى الشيخ دخيل الشيخ عيدان والمحفوظ لدى الجهات الرسمية ومن بينها امانة العاصمة وبالتالي نطرح هذه التساؤلات للجنة التي كانت تبحث عن الأرض وعثرت على هذا الملف والجهة الرسمية في امانة العاصمة .

1ـ لم يكن احد من ورثة الشيخ دخيل ضمن أعضاء اللجنة المكلفّة حتى بواسطته ان يسحب الملف وتطلع عليه اللجنة …..؟!!!!

2ـ لم تخول هذه اللجنة من قبل ورثة الشيخ دخيل للتصرف نيابةً عنها …..؟!

3ـ وبالتالي لابد ان اتخذت اللجنة المكلفة بتصرف غير قانوني لانتحال شخصية الارثة للاطلاع والاستيلاء على هذا الملف الشخصي وما يتضمن من معلومات وحقوق تخص الورثة ….؟!

4ـ عند رئاسة الطائفة بأوليات البناء والموافقات الحكومية اللازمة بشان البناء وما يتعلق بها ، كانت اجابتهم لا توجد لدينا أي معلومات ، وربما أحرقت من اجل الاستحواذ على حقوق الشيخ دخيل القانونية ؟!

5ـ كيف سمحت هذه اللجنة لنفسها ان تسرق حقوق وجهود الشيخ دخيل الذي كرس حياته وكل ما يملك لخدمة الطائفة وسمعتها ، ويعتبرون انفسهم من وجوه الطائفة …؟؟؟؟؟؟؟؟!

مما تقدم أعلاه سنضع هذه الحقائق والوثائق تحت انظار الجهات الرسمية العليا في الدولة للأحقاق الحق وارجاع الحقوق المغتصبة لأصحابها الشرعيين .

المرفقات /

عن الورثة

عبد الحميد الشيخ دخيل الشيخ عيدان [email protected]

8/2/2022

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