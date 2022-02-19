رئيس مجلس القضاء الاعلى يفتتح مبنى رئاسة محكمة استئناف نينوى

بغداد / إعلام القضاء

بتاريخ ٢٠٢٢/٢/١٩ افتتح السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور فائق زيدان مبنى رئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية الذي دمرته عصابات داعش الارهابية اثناء احتلال المحافظة واعيد بناءه وترميمه بتمويل من الحكومة الالمانية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP ومشاركة ادارة المحافظة.

وقال السيد رئيس المجلس خلال حفل الافتتاح “رغم سيطرة الارهاب على المحافظة الا ان القضاء استمر باداء مهامه من موقع خارج مركز المحافظة لاعطاء رسالة ان حكم القانون يجب ان يبقى نافذا حتى في الظروف الصعبة” كما قال سيادته ان “القضاء قدم عدد من الشهداء في المحافظة قربانا لاداء الواجب” واضاف سيادته ان “القضاء يجدد العهد بالحرص على تطبيق القانون بحياد تام مهما كانت الظروف والتحديات”.

ويذكر ان رئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية اقامت حفل افتتاح المبنى بعد اعادة ترميمه بحضور رئيس الادعاء العام السيد نجم عبد الله احمد ورئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي مسلم متعب مدب و الجهات التي ساهمت في اعادة بناء المبنى ممثلة بالسفير الالماني في العراق وممثلي برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP ومحافظ نينوى ومدير الشرطة وعدد من المسؤولين الادارين والامنين في المحافظة وجمع غفير من السادة القضاة ووجهاء المحافظة .

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