شاخوان عبدالله يلتقي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

بحث نائب رئيس مجلس النواب د. شاخوان عبدالله أحمد مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة عبدالله شهيد الجهود الدولية لمواجهة التحديات الأمنية والصحية وتجاوز الأزمات.

جاء ذلك على هامش أعمال جلسة الاستماع البرلمانية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك ولليوم الثاني على التوالي، بحسب بيان.

وأوضح نائب الرئيس أنه”تم استعراض آخر التطورات الإقليمية، خصوصاً الجهود الدولية لمواجهة التحديات الأمنية والصحية وتجاوز الأزمات، ومجمل الأوضاع السياسية على الساحة العراقية واستمرار عمل مجلس النواب في المرحلة القادمة، فضلاً عن مناقشة اتفاقية باريس حول تغيير المناخ ومراقبة التعهدات والاتفاقيات الدولية في هذا الملف”. من جانبه، أعرب رئيس الجمعية عن اهتمامه وسعادته بمشاركة رئاسة مجلس النواب في جلسة الاستماع البرلمانية، مؤكداً حرص الأمم المتحدة ومنظماتها لدعم العراق وتعامله مع الأزمات والتحديات لتحقيق التنمية المستدامة وضمان استقراره في المنطقة.

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