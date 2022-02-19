عدد زوار الجناح الإيطالي في إكسبو 2020 يصل لمليون زائر و10 ملايين مستخدم افتراضي

روما / وكالة نوفا

سجل الجناح الإيطالي في إكسبو 2020 في دبي في الإمارات العربية المتحدة مليون زائر منذ الافتتاح الأول في أكتوبر الماضي وحتى اليوم، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقال المفوض المسؤول عن مشاركة إيطاليا في إكسبو2020 ، في بيان اليوم الجمعة، إن عدد زوار الجناح الإيطالي بلغ مليون زائر منذ افتتاحه في أكتوبر، وهو رقم يؤكد اهتمام الجمهور من جميع أنحاء العالم بمسار الجناح وجدوله الثري بالأحداث، مضيفا “بالإضافة إلى الزوار الحاضرين، تم الوصول إلى 10 ملايين مستخدم افتراضي منذ إطلاق المعرض العالمي مع مئات الأنشطة والبث المباشر الذي نظمه الجناح، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني والمجتمعات المشاركة عبر الإنترنت.”

وفي شهر مارس، الشهر الأخير من إكسبو دبي، تقدم إيطاليا يقدم جدولا مليئا بالأحداث والعروض لفنانين مشهورين عالميًا، بدءًا من النجم روبرتو بول وحتى الفائز بسباق سان ريمو 2022 محمود. كان الجناح الإيطالي أيضًا من بين الـ 190 جناحًا الأكثر شهرة في وسائل الإعلام الإلكترونية حول العالم، بعد الجناح الأمريكي.

من بين أبطال المعرض العالمي، تمكنت إيطاليا على الفور من إبهار الزوار والخبراء بفضل مزيج من الابتكار والاستدامة. في الواقع، حصل الجناح الإيطالي على جائزة أفضل مشروع ريادي لهذا العام خلال حفل توزيع جوائز الابتكار البنائي المرموق في الإمارات العربية المتحدة.

بناءً على تحليل التجارة الإلكترونية ومعاملات نقاط البيع من خلال شبكة المدفوعات الرقمية الخاصة بها في إكسبو دبي ، وجدت منصة الشبكة الدولية الرسمية أنه من حيث نصيب الفرد من الإنفاق، فإن الجناح الإيطالي – الذي يضم مقاهي سولار وكوفي جاردن من تصميم لافاتسا و”Il Ristorante ” من تصميم نيكو روميتو- سجل أعلى الأرقام في المعرض، يليه ألمانيا واليابان وإسبانيا وتايلاند.

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