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عشائر جنوب الموصل: الحشد دخل مناطق لم تدخلها قوات عسكرية منذ 2003


دعا عضو مجلس عشائر جنوب الموصل خالد الجبوري، السبت، إلى عدم نكران جهود الحشد الشعبي ومساهمته بتحرير مدن البلاد من سيطرة عصابات داعش الإرهابية، مشيرا الى أن الحشد دخل مناطق لم تدخلها قوات عسكرية منذ عام 2003.
وقال الجبوري في تصريح ، إن “الحشد الشعبي دخل لمناطق في محافظة نينوى لم تدخلها القوات الأمريكية ولا القوات الأمنية العراقية منذ 2003”.
وأضاف أن “هناك مناطق تابعة للحضر والبعاج كانت تحت سيطرة الجماعات الإرهابية وتتخذها ممرات لضرب الأمن في الموصل منذ 2003، ولكن بجهود الحشد تم دخولها وإعلان تحريرها”.
وشدد الجبوري بالقول إنه “يجب عدم نكران تلك الجهود والتضحيات المقدمة”. انتهى/25 ع

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