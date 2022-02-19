فاطمة الدمخي: أتمنى عودة الأعمال العربيَّة المشتركة

الكوت: محمد ناصر

أكدت النجمة الكويتية فاطمة الدمخي أنها انتهت مؤخراً من تصوير مشاهدها في أعمال عدة، تحضيراً للسباق الدرامي الرمضاني.

وقالت الدمخي إنها تشارك هذا الموسم في (5) أعمال درامية، (3) منها ستعرض على الأغلب في السباق الدرامي لشهر رمضان وهي “نساء قلنَ لا” إخراج خالد راضي الفضلي وتأليف فوزية الدريع، كذلك مسلسل “عندما لا ينفع الندم” تأليف فايز العامر وإخراج نعمان حسين وبمشاركة هند البلوشي وعبد الله بهمن.

أما “دحباش” فهو من تأليف مشاري حمود العميري وإخراج حسين أبل، فضلاً عن “الخطر معهم” و”جنى تصعد المنصة”.

وتابعت “الحمد لله، فالتوفيق من رب العالمين على الاستمرارية وكسب الخبرة والتطور، التي تحدث بالعمل والاختيارات المختلفة والمميزة”.

وترى الدمخي أنها تخطو بثبات، كما تضيف “حققت ما أحب وما أريد وتبقى الكثير، فالإنسان بطبعه يحب الأفضل، وكلما حقق حلماً يطمح لحلم غيره، لكن الأهم أن أرضي الجمهور الذي يتابعني، وسأبقى اجتهد لأحقق ذلك”.

وفي ختام حديثها تمنت أن تعود الأعمال العربية المشتركة بوجود نجوم الدول العربية كما كان يحدث في السابق، على سبيل المثال مسلسل “افتح يا سمسم”، الذي يشهد له الزمان والأجيال، مبينة أن “هذه الأعمال كانت بصمة في أوانها وأتمنى أن نجد لها مثيلاً في وقتنا الحالي”.

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