مكافحة الإجرام بغداد : القبض على متهم بالإرهاب وآخرين بالسرقة والتزوير

القت مفارز مديرية مكافحة الاجرام في بغداد القبض على على متهم مطلوب عن قضية (الدكة العشائرية) حيث تم توقيفه وفق أحكام المادة ٤ /٢ إرهاب لينال جزاءه العادل.

وأضاف بيان للمديرية ان مفارزها نفذت أوامر القاء القبض بحق عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة مبالغ مالية، ومنازل سكنية، ومحلات تجارية، ودراجات نارية، ودراجات التك تك، ومتهمين آخرين بالتزوير، ومطلوبين بقضايا جنائية، خلال حصيلة الممارسات الأمنية التي أجرتها مفارز المديرية خلال ال(٢٤) ساعة الماضية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

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