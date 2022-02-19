نظرية داروين للتطور واصل الانسان، كيف تطور المجتمع البشري ؟ )* )

د. رضا العطار

لنا سبيلان الى معرفة الحالة الاجتماعية البدائية الأولى عندما ظهر المجتمع البشري:

اولا – معرفة احوال الهمج والمتوحشين في الوقت الحاضر ودرس عقائدهم الدينية وشبه الدينية من سحر وخرافات. حيث كان الانسان قبل ان يتحضر كثير الشبه في حالته الاجتماعية بالهمج الآن.

ثانيا – معرفة بعض العادات الفاشية بين المتحضرين الآن والتي فقد المتحضرون دلالتها، لكننا نفهم هذه الدلالة اذا نظرنا الى هذه العادات في ضوء الاحوال الفاشية بين الهمج. واهم ما يجب اعتباره في درس الهيئة الاجتماعية الاولى هي هذه المسائل الثلاثة

1 حالة الزواج وملابساته

2 نشوء الرياسة التي هي اصل الحكومة

3 الطوطم والطبو.

اننا نبحث هذه الاشياء في حالة البداوة الاولى حين كان يعيش الانسان حياة الصيد دائم التنقل من مكان الى آخر في طلب القوت. وعندما ظهرت الزراعة ركن الانسان في مكان معين ثم ارتفعت احواله الاجتماعية تدريجيا الى ان انبثق منها نظام الحكومة ورسخت عادات مرعية في الزواج والدين لا تكاد تختلف كثيرا عن عاداتنا الأن. وقد تكلمنا في الحلقة السابقة كيف ان الانسان عاش في نظام الأمومة زمن حياة الترحال، وعندما استقر بعد ظهور الزراعة، ظهر نظام الأبوة.

ولكن يجب ان لا نستسلم لقواعد جامدة. ففي زمن الترحال والتجول ظهرت عادة السبي. فإن بعض الذكور كانوا يجدون مشقة في الحصول على الانثى فيخاطرون بالقتال ويخطفون فتاة. وكان بعض الذكور من القوة بحيث يجبرون بضع اناث على اطاعتهم فيحرمون غيرهم من الأنثى. وكانت عملية الخطف تحدث غالبا في مكان ناء، وعادة السبي هذه، علمت الانسان على الحرب.

والحرب درجة من درجات الرقي عند الانسان البدائي، انها تتطلب الاتحاد والجلد والتضحية والطاعة والشجاعة والقيادة. وكل هذه خصال انسانية اجتماعية، ولا يمكن ان يعقل ان حربا كنت تنشب بين قبيلتين في زمن البداوة القديم الا لأجل المرأة لأنه لم يكن هناك شئ يملك غير المرأة، فعادة السبي عودت الرجل بالزواج بأمرأة واحدة لأنه قبل ان يعرف السبي كان كثير من الأناث ملكا لأقوى رجل في القبيلة. فلما شاعت عادة السبي صار لكل انسان تقريبا زوجته.

ولا يزال عند الهمج لحد الان عادات تمارس في العرس وتدل على ان ظاهرة السبي هو اصل الزواج. فان الزوج يتظاهر ( ليلة الدخلة ) بخطف المرأة بين صراخ الفتاة وولولة النساء المفتعلة. وبين المتحضرين تلقى حبات الرز في وجه الضيوف ويحمل الرجل عروسه فوق عتبة الباب. فالرز رمز اشارة الى الكفاح القديم في طرد الرجل ومن يساعده من عشيرته، وحمل العروس رمز الى خطفها وسبيها.

وقد نشأت عادات اخرى من السبي، منها عدم زواج الانسان من عشيرته.

فالشاب الصيني كان لا يتزوج من فتاة، يتفق اسمه مع اسمها وليس لهذا من معنى الا ان القدماء كانوا يستحسنون السبي ويعدونه الطريقة الفضلى للزواج. واتفاق الاسمين كان يعد دليلا على اتفاق مسبق، فلا يصح الزواج. وربما ان الصداق الذي صار يدفع لأهل المرأة لا يعد إلاّ كدّية، يكفّر بها الزوج عن (سيئاته في اختطاف الفتاة من اهلها) يدفعها لهم مقابل خسارتهم لبنتهم.

ولننظر الان في القبيلة كيف نشأت وكيف ارتفعت الى مفهوم حكومة. فإلمعروف ان رئيس القبيلة اقوى افرادها ولكنه لم يكن يمارس سلطانه على اتباعه الا حينما يقع اعتداء عليه، لانه لم يكن يبالي بشئ آخر عدا زوجاته، انه كان يمنع اولاده من النظر اليهن وخاصة اذا كبروا، ومن هنا نشأت عادة عند المتوحشين وهي انه عندما تمر زوجة الأب يخفي الأبن وجهه حتى لا يراها، كي لا يدخل الشك في قلب ابيه. وهذا اول اشارة لظهور الاخلاق في المجتمع البدائي.

واولى بوادر فكرة انشاء الحكومة ظهرت عندما اصبح رئيس القبيلة قائد في الحرب ومنه نشأت فكرة الملوكية. ومن جماعة السحرة برز الكهنة. وهنا البداية لفكرة الدين.

وصفوة ما يقال في الطوطم ان نساء المتوحشين لا يعرفن ان الرجل هو سبب الحمل في المرأة. فإذا مرت المرأة الحبلى بطريق الصدفة على ثعبان، اعتقدت ان هذا الحيوان هو سبب حملها. فاذا ولدت، صار الثعبان طوطمها. اي معبودها، يحرم عليها قتله.

اما لفظة الطبو، تعني محرّم . فمثلا يقال ان زوجة الاب طبو على اولاده. وكذلك اذا اعتبرت القبيلة ان لحم الخنزير حرام اكله، لكن اذا اقدم احدهم واكل لحم الخنزير اصبح هذا الفرد في نظرهم نجسا لا يجوز لمسه لأنه مارس الطبو، اي تجاوز المحرمات.

والسحر نوعان : سحر التقليد وسحر العدوى. فسحر التقليد او المحاكاة. نراه بين متوحشي استراليا في الوقت الحاضر حين يريد الساحر قتل فرد، يقلد حركات القاتل. فاذا عرف هذا الفرد ما فعله الساحر فإما ان يموت فزعا او ان يعمد الى ساحر اخر كي يشفيه من الأصابة. كذلك كان العربي في زمن الجاهلية حين يحتاج الى مطر، كان يصب الماء من اناء، معتقدا ان الماء الذي ينسكب من الاناء، سينزل المطر من السماء.

اما سحر العدوى فأنه يتم في حرق ثوب الشخص المراد قتله فتنتقل عدوى الموت من الثوب الى صاحبه. و المتوحشون لا يعرفون سبب الجرح او الموت الذي كثيرا ما يحدث بينهم لذلك يعزون سببه الى قوى غير منظورة. ومما يساعدهم على هذا الوهم انهم يرون هؤلاء الاشخاص في احلامهم . ومن غياهب خرافات السحر ظهرت بوادر علوم الطب لكن بعد دهور طويلة من الزمن.

* مقتبس من كتاب نظرية التطور واصل الانسان لسلامة موسى.

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