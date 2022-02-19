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نيجيرفان بارزاني يشكر ألمانيا على تعاونها بمسألة المهاجرين وتمديد تفويض قواتها بالعراق

بحث نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، اليوم السبت، مع نيلس شميد المتحدث باسم لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الألماني، الأوضاع السياسية في العراق، ومسألة الهجرة وأوضاع المهاجرين على الحدود البيلاروسية، تهديدات داعش وتمديد تفويض القوات الألمانية في العراق.

جاء ذلك في ثاني أيام نشاطات مؤتمر ميونيخ الأمني، وفي لقاء جرى صباح اليوم السبت، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة.

وشكر الرئيس نيجيرفان بارزاني ألمانيا والدول الأوروبية الصديقة على تعاونها في مسألة المهاجرين وتمديد تفويض القوات الألمانية في العراق.

وعن أحوال النازحين الإيزديين، أكد رئيس الإقليم أن تنفيذ اتفاقية تطبيع الأوضاع في سنجار سيكون فرصة جيدة لاستتباب الاستقرار وعودة الأهالي الإيزيديين إلى ديارهم.

وبحث الجانبان مسألة تعزيز الديمقراطية وبناء المؤسسات وتنميتها في العراق وإقليم كوردستان، واتفقا في الرأي بأن ألمانيا والدول الصديقة قادرة على تقديم العون والمساعدة في هذا السياق، حسب البيان.

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