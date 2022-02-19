وكيل وزارة الثقافة ابو رغيف يؤكد استعداد وزارته  لجعل ملتقى الفن والسلام تقليدا سنويا 

سعد محمد الكعبي

بحث د.نوفل ابورغيف وكيل وزارة الثقافة والسياحة والأثار , وفريق إدارة ملتقى(الفن والسلام/كفري) و ممثلي منظمة التعاون الألماني العالمي الاستعدادات النهائية لإقامة الملتقى لدورة مميزة لهذا العام.

هذا وقد قدم الوفد الدعوة باسم إدارة الملتقى الى الدكتور ابورغيف لحضور ورعاية فعاليات الملتقى المزمع اقامته في أروقة معهد الفنون الجميلة بمدينة (كفري)للمدة من 21 ولغاية 23 من شباط الجاري.

اكد ابو رغيف , حرصَ وزارتهِ على تقديم الدعم اللازم لتذليل كافة الصعوبات لإنجاح ( ملتقى/كفري) وجعله تقليداً سنوياً ناجحاً والارتقاء به الى فضاءات أرحب,وثمَّنَ زيارة الوفد وحرصه على التواصل مع الوزارة لتحقيق التكامل الثقافي عبر إقامة مثل هذه الملتقيات الابداعية النوعية ..

كما اقترح الدكتور ابورغيف على أعضاء الوفد أفتتاح مكتبة عامة في مدينة (كفري) تكون نواتُها من إصدارات الوزارة التي تتبناها دور النشر ومؤسساتها المعنية بالكتاب والطباعة والمعارض الدولية ً..

ومن جانبه أعرب الوفد عن شكره وأمتنانه لإهتمام السيد الوكيل الدكتور ابورغيف بالثقافة والمثقفين من خلال إسهامه وإشرافه المباشر وسعيه لدعم الأنشطة الثقافية في مختلف مدن العراق وربوعه بوصفه مثقفا وناشطاً واكاديمياً فاعلاً في الحياة الثقافية في العراق.وضم الوفد كلا من هونر فخرالدين وشوان جلال وسامان جلال .

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