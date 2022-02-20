إقليم لاتسيو يتحدث عن نفسه في إكسبو دبي

روما(وكالة نوفا)

يقدم إقليم العاصمة الإيطالية روما، غدا الاثنين، نشرة “لاتسيو في إكسبو دبي 2020.. الثقافة هي الابتكار والاستدامة والرفاهية” في المعرض الإماراتي، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وتسلط النشرة الضوء على موقع ومكانة كلا من لاتسيو والإمارات، من خلال إطار جيوسياسي واقتصادي للمنطقتين، واستعادة تاريخهما واستكشاف تطورهما على مر القرون. دولتان وثقافتان وعالمان يلتقيان ويكتشفان فرصًا جديدة للتعاون والتواصل التي يقدمها معرض إكسبو 2020 دبي ويظهرها كجسر بين الشرق والغرب.

من ناحية، جلبت لاتسيو، بفضل الإقليم وبدعم من “لاتسيو إينوفا”، برامج واستراتيجية إلى المعرض الإماراتي، لتكون في انسجام تام مع مواضيع إكسبو 2020: الفضاء، وعلوم الحياة، والصحة، والرفاهية، والأمن السيبراني، والتنقل المستدام والصناعات الإبداعية والثقافية، السياحة، والاقتصاد الحيوي، والأغذية الزراعية، والنمو الأزرق، والكيمياء الخضراء والغابات والثورة الصناعية الرابعة للشركات والحرف الرقمية والاقتصاد الدائري.

ومن جهة أخرى، فإن هذه “القصة” بالتحديد ذات صوتين، هناك التنمية الاقتصادية والسياسة الخارجية والعلاقات التجارية وخصائص الإقليم وإجراءات التعاون مع دولة الإمارات وعلاقتها ببقية العالم، التي وضحت خلال هذه الأشهر في إكسبو دبي.

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