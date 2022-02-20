الحكيم: التوافق هو الحل لمغادرة ازمة الانسداد السياسي

أكد المحلل السياسي محمد علي الحكيم، الأحد ، أن التوافق هو الحل للخروج من أزمة الانسداد السياسي الحاصلة في البلاد.

وقال الحكيم في تصريح إنه “في ظل المستجدات الأخيرة، وتمسك كل طرف سياسي برأيه، فأن البلد مقبل على حالة انهيار للوضع السياسي لم يشهدها منذ عام 2003”.

وأضاف أن “الحل هو بالجلوس على طاولة الحوار واختيار التوافق طريقا للخروج من الأزمة الحالية، وعدم تمسك الأطراف المختلفة برأيها، لآن ذلك سيربك وضع البلد”.

تجدر الإشارة الى أن قوى سياسية وشعبية تشكيل حكومة أغلبية، فيما تؤكد على أهمية حكومة التوافق للخروج من الأزمة.انتهى/ 25 ع

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