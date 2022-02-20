الحلبوسي يدعو إلى محاربة التطرف واقتلاع الإرهاب

القاهرة : إسراء خليفة

انطلقت أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، أمس السبت، في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة بمشاركة عدد كبير من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية والوفود المرافقة لهم.

وشارك رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في المؤتمر الذي حمل عنوان “دور البرلمانيين في تحقيق الأمن والاستقرار في العالم العربي”، لمناقشة أبرز التحديات والتهديدات التي تواجه الدول العربية .

وعلى هامش المؤتمر، قال الحلبوسي: لدينا ثوابت عربية وأهمها موقفنا من القضية الفلسطينية وضرورة إقامة الدولة وعاصمتها القدس الشريف، موضحا أن المؤتمر ناقش العديد من الأمور الأمنية والسياسية التي تتعلق بواقع المنطقة.

وأضاف الحلبوسي أن العراق يؤكد على محاربة الإرهاب واقتلاعه من جذوره، مبينا بالقول:” لدينا أديان سماوية سمحاءولا سيما الدين الإسلامي، لذلك لابد من أن نطبق تعاليمه بعيدا عن التطرف”.

وأشار الحلبوسي إلى أن البيان الختامي للمؤتمر سيتضمن إدانة الاعتداءات من جهات خارجة عن القانون،التي تهدد أمن الدول العربية، منوها بأن العراق حريص على حل هذه المشكلات بلغة الحوار، وألاّ يكون السلاح هو الحاكم بين الدول العربية.

‏من جانبه أكد رئيس البرلمان العربي عادل عبد الرحمن العسومي أن عالمنا العربي يعيش حالياً في مفترق طرق ووسط تطورات بالغة الدقة والحساسية على المستويين الإقليمي والدولي، وفي مواجهة أزمات خطيرة تُهدِد الأمن والاستقرار في منطقتنا العربية بشكل مباشر، وتفرض علينا تحديات جِساما.

‏وأضاف أن إلقاء نظرة عامة على خريطة الأزمات والصراعات التي تشهدها منطقتنا العربية، في اليمن وسوريا وليبيا والسودان والصومال ولبنان، تكشف لنا عن حجم المأساة التي تعيشها أمتنا العربية في الوقت الراهن، لافتا إلى أن هذه الصراعات أدت إلى تحويل الملايين من أبنائنا إلى نازحين داخل بلدانهم ولاجئين في الدول الأخرى، فضلاً عن استمرار نزيف الدم العربي من دون توقف، على أيدي تنظيمات طائفية وإرهابية، تجد في استمرار هذه الأزمات بيئة خصبة لنشر فكرها المتطرف وتوسيع نطاق عملياتها الإرهابية.

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